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22:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Губернатор Красноярского края назвал тяжелой ситуацию со взрывами на складе боеприпасов

Глава Красноярского края Александр Усс прокомментировал ситуацию со взрывами на складе боеприпасов, которые произошли сегодня, 5 августа, в Ачинском районе рядом с деревней Каменка. «Ситуация находится в тяжелой критической фазе, но она координируется оперативным штабом, который расположен здесь», — сказал он журналистам.

Источник: РИА "Новости"

По данным губернатора, в 16:40 по местному времени на складе произошел пожар, затем начались взрывы боеприпасов. В связи с этим сейчас проходит эвакуация близлежащих районов, которые находятся под угрозой. Также принято решение по эвакуации части Ачинска.

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Общее число жителей, которых уже почти эвакуировали, — 6 тыс. человек. По федеральной трассе сейчас ограничено движение. Информацию по пострадавшим и погибшим Александр Усс не уточнил.

Напомним, в Ачинском районе ранее ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за взрывов на складе боеприпасов. По данным ТАСС, на месте ЧП горят две площадки, на которых хранятся около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 и 152 мм. Взрывной волной выбило окна близлежащих домов, военные укрылись в бомбоубежище.

На данный момент известно о девяти пострадавших, четверо из них — военные, один — пожарный. Официальной информации о погибших пока не поступало. На место происшествия отправился губернатор Архангельской области Александр Усс, а также заместитель министра обороны.

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Взрывы на военном складе в Ачинске глазами очевидца
Во время загрузки произошла ошибка.
18:13 (мск)© Ньюстюб
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