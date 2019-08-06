07:37 (мск), источник: ТАСС
Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области
ТАСС, 6 августа — Двоих пострадавших доставили в больницу.
Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области увеличилось до семи.
Об этом сообщили ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.
«Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу», — сказали ТАСС в отделении.
Как сообщил ТАСС руководитель
«Это был не рейсовый автобус, информация уточняется», — сказал он.
По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05:27 мск во вторник. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.