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07:37 (мск), источник: ТАСС

Семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Рязанской области

ТАСС, 6 августа — Двоих пострадавших доставили в больницу.

Количество погибших в ДТП с микроавтобусом в Сасовском районе Рязанской области увеличилось до семи.

Об этом сообщили ТАСС в отделении скорой помощи Сасовской центральной районной больницы.

«Семерых погибших везут в Шацк. Двое пострадавших — один взрослый и один ребенок — доставлены в Сасовскую больницу», — сказали ТАСС в отделении.

Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов, ДТП произошло «около 05:00 мск в Сасовском районе <…> с участием микроавтобуса Mercedes Vito и внедорожника Toyota Land Cruiser. По данным МВД, погибли шесть человек, пострадали — восемь.

Поташов также добавил, что микроавтобус выполнял частную перевозку людей.

«Это был не рейсовый автобус, информация уточняется», — сказал он.

По данным ГУ МЧС по Рязанской области, информация о ДТП на трассе М-5 поступила в 05:27 мск во вторник. На ликвидацию последствий ДТП выехал один пожарный автомобиль, три человека личного состава Государственной противопожарной службы.

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