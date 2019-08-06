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08:31 (мск), источник: РИА Новости

В Минобороны назвали возможную причину пожара на складе под Ачинском

АЧИНСК (Красноярский край), 6 авг — РИА Новости. Предварительной причиной пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края стал человеческий фактор, сообщил журналистам замминистра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.

Источник: РИА Новости
Причина предварительная — это человеческий фактор. Точнее скажут следственные органы и прокуратура.

Генерал армии добавил, что арсенал подлежит расформированию.

Ранее сообщалось, что детонация пороховых зарядов на складе боеприпасов в селе Каменка Красноярского края прекратилась.

Остается угроза подрыва отдельных боеприпасов.

Возгорание хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам и последовавшие за ним взрывы произошли в понедельник на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В населенных пунктах, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, была объявлена эвакуация. Число пострадавших при взрывах, по данным медиков, достигло 12 человек. На территории Ачинского района введен режим ЧС.

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В районе с горящим складом боеприпасов в Красноярском крае объявлен режим ЧС
Во время загрузки произошла ошибка.
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