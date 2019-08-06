Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
18Как создавались шедевры
13:56 (мск), источник: РИА Новости

Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Приангарье

МОСКВА, 6 авг — РИА Новости. Прокуроры в Иркутской области выявляли факты, когда лесные пожары устраивались, чтобы скрыть незаконные вырубки, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Источник: РИА Новости

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами “прикрывали” незаконные рубки», — заявил Куренной на интернет-канале «Эфир».

Накануне коллега Куренного из Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.

Кроме того, отметил Федосов, эффективной работе мешает волокита и недоработки правоохранительных органов в борьбе с поджогами.

Справка
Лесные пожары в Сибири

Что делают власти? И как спастись от задымления?

Россия: Минобороны продолжает тушить лесные пожары в Сибири
Во время загрузки произошла ошибка.
5 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы Лесные пожары в Сибири. Главное
 Подросток выхватил сына у женщины и сбросил с десятого этажа
Умер автор песни 'Снег кружится' Сергей Березин
Эрдоган рассказал о предотвращении большой трагедии в Идлибе
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 тысяч рублей
Адвокат Запашных заявил о многомиллионном ущербе от слов Доренко
Отец с сыном нашли в заброшенном здании сейф, набитый деньгами
На Аляске нашлась пропавшая 80 лет назад субмарина
Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе
Здоровье
Врач объяснил, чем опасен арбуз Россия, по данным статистики, входит в десятку стран, активно выращивающих арбузы. Этот продукт очень популярен в нашей стране.
WOWSale
10 вещей для фанатов еды И для фанатов скидок!
Авто
Для водителей начал действовать новый штраф в 5 000 рублей В России вступили в силу законы, которые ужесточают ответственность для водителей за непропуск машин скорой помощи и воспрепятствование работе медиков
Кино
Антонио Бандерас рассказал, как инфаркт повлиял на его карьеру Здоровье актера подорвали съемки в фильме «33»
Недвижимость
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Дети
«Молоко я хранила на офисной кухне»: истории мам Наши героини рассказали, как им удалось совмещать кормление младенцев с развитием карьеры
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь