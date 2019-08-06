Генпрокуратура выявила намеренные поджоги лесов в Приангарье

«Необходимо более серьезно контролировать места законных рубок, уж тем более не допускать незаконных. Выявляли мы такие факты и в Иркутской области, когда, судя по всему, пожарами “прикрывали” незаконные рубки», — заявил Куренной на интернет-канале «Эфир».
Накануне коллега Куренного из Генпрокуратуры Роман Федосов рассказал РИА Новости, что власти Иркутской области и других регионов России, страдающих сейчас от лесных пожаров, искажали статистику в этой сфере. По его словам, параметры пожаров занижались, из-за этого на них не успевали адекватно среагировать.
Кроме того, отметил Федосов, эффективной работе мешает волокита и недоработки правоохранительных органов в борьбе с поджогами.