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15:34 (мск), источник: ТАСС

Один человек погиб в результате взрывов боеприпасов на складе в Красноярском крае

МОСКВА, 6 августа. /ТАСС/. Следственный комитет РФ подтвердил гибель одного человека в результате пожара и взрывов на военном складе в Ачинском районе Красноярского края.

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фотографий
13
фотографий

«Один человек погиб, восемь получили телесные повреждения различной степени тяжести», — сообщили ТАСС в пресс-службе СК.

Ранее источник в экстренных службах сообщал об одном погибшем в результате ЧП военнослужащем, однако эту информацию опроверг источник в Минобороны. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал также об одном пропавшем без вести.

По факту взрывов на складе возбуждено уголовное дело.

«Военным следственным отделом Следственного комитета по Красноярскому гарнизону по результатам доследственной проверки в связи с пожаром на технической территории войсковой части в Ачинском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 349 УК РФ (“Нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека”)», — отметили в СК.

В Следственном комитете сообщили, что причиной взрывов стал пожар. «По данным следствия, в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ с боеприпасами по неустановленной причине произошел пожар. Прибывшая на место происшествия пожарная группа предприняла попытку тушения пожара, однако начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов», — сообщили в СК.

Следователи осмотрят место происшествия после завершения работ по разминированию.

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