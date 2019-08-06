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15:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Внука генерала ФСБ отпустили под домашний арест по делу о разбое

В Москве суд отпустил под домашний арест одного из сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном хищении 136 миллионов рублей. Об этом во вторник, 6 августа, сообщает РИА Новости.

По данным агентства, речь идет о сотруднике управления «К» ФСБ Александре Карелине, ранее находившемся под арестом. Суд изменил ему меру пресечения на домашний арест до 11 ноября, обвиняемого отпустили в зале суда. Следствие, по словам адвоката Максима Слюсаренко, просило продлить содержание фигуранта дела в СИЗО.

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Отпущенный под домашний арест Карелин уже вернул потерпевшему свою долю похищенных денег и, по словам Слюсаренко, «полностью раскаялся в совершении преступления».

Как сообщалось, Александр Карелин — потомственный сотрудник ФСБ. Во время обыска дед чекиста, генерал ФСБ Валентин Карелин, преподающий в ведомственной академии, добровольно вернул 1,3 миллиона рублей. По словам адвоката, доля Карелина в похищенных 136 миллионах рублей составляла всего два миллиона, и родственники офицера «приложили усилия, чтобы вернуть потерпевшему все деньги».

5 июля военный суд в Москве арестовал пятерых сотрудников ФСБ, еще двоих отправили под домашний арест. В числе арестованных по делу оказались бойцы спецгруппы «Альфа» Владимир Урусов и Роман Оболенский, а также сотрудники управления «К» спецслужбы Дмитрий Чуквин, Александр Власов и Александр Карелин. Их подозревают в преступлении, предусмотренном частью 4 статьи 162 («Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере»). Позже в деле появились еще восемь новых фигурантов.

По версии следствия, силовики отобрали 136,5 миллиона рублей у безработного жителя Москвы. Пострадавший заявил, что одолжил у знакомых крупную сумму в рублях, чтобы впоследствии обменять на доллары по выгодному курсу.

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