01:25 (мск), источник: Известия
Сотрудница турфирмы в Хабаровске похитила у клиентов 6 млн рублей
В Центральный районный суд Хабаровска передано дело
С февраля по август прошлого года обвиняемая заключала с клиентами договоры о продаже турпутевок в страны Азии. Люди внесли предоплату, однако услуг не получили, а их деньги обвиняемая похитила и потратила. В прошлом Огаркова уже была судима за преступление в туристической сфере, передает ИА «Хабаровский край сегодня». Женщина популярна в Хабаровске как
Ранее генеральный директор туристической фирмы в Якутске получил условный срок за 108 эпизодов мошенничества. Общий ущерб от действий мужчины превысил 15 млн рублей.