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05:41 (мск), источник: Известия

Считают по складам: взорвавшиеся боеприпасы оценили в миллиард рублей

Работы по ликвидации последствий ЧП в Ачинске завершатся в течение трех суток.

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Ущерб от взрыва боеприпасов в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения в Ачинске может достичь миллиарда рублей. Именно в такую сумму военные эксперты оценивают стоимость новой партии снарядов, которую потребуется закупить вместо уничтоженной пожаром в воинской части. Официально объемы потерь во время ЧП в Красноярском крае в Минобороны пока не называют. Скорее всего, сумма ущерба будет объявлена в конце недели, когда в Ачинске завершатся работы по расчистке складов. Сделать это планируется в течение трех суток, сообщил «Известиям» источник в межведомственном центре по ликвидации.

Советские снаряды

Пожар в арсенале ракетного и артиллерийского вооружения объединенного стратегического командования «Центральный военный округ» уничтожил около 40 тыс. 125-мм и 152-мм снарядов для танков и самоходных артиллерийских орудий, а также пороховых зарядов к ним. Сейчас информация по стоимости боеприпасов закрыта, но несколько лет назад один танковый снаряд обходился примерно в 10 тыс. рублей, а артиллерийский снаряд — заметно дороже, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

В результате общую стоимость боеприпасов, которые нужны, чтобы восполнить партию, погибшую при взрыве арсенала, можно оценивать в районе одного миллиарда рублей.
Алексей Хлопотов
военный эксперт

Все уничтоженные огнем боеприпасы были изготовлены еще в советское время, добавил главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

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— Цена новых подобных боеприпасов прописывается в государственных контрактах по закупке вооружения, — пояснил «Известиям» эксперт. — В настоящее время эта информация отнесена к сведениям, составляющим государственную тайну.

Годы на восстановление

После столь масштабного ЧП необходимо задуматься о совершенствовании всей системы хранения боеприпасов, отметил бывший начальник вооружения ВС РФ генерал-полковник Анатолий Ситнов.

— Вся работа в арсенале может быть продолжена только после полной его расчистки, — рассказал он «Известиям». — На проведение восстановительных работ потребуется несколько лет. Методика восстановления таких складов отработана. Для начала следует собрать и вывести всё, что взорвалось и получило повреждения. Потом придется заново строить хранилища, дороги и системы обеспечения. Строительство арсеналов потребует существенных финансовых затрат.

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков, вылетевший на место ЧП, заявил, что причиной пожара в Ачинске мог стать человеческий фактор, и отметил, что сгоревший «арсенал будет расформирован».

Как ранее сообщали «Известия», 5 августа в Ачинский район направили 70 специалистов-минеров, в том числе сотрудников Противоминного центра Вооруженных сил РФ. В борьбе с огнем были задействованы инженерные машины и два многофункциональных пожарных робота «Уран-14», которыми можно управлять с расстояния в 800 м.

По данным СКР, пожар произошел в ходе проводимых погрузочно-разгрузочных работ, после чего начался неконтролируемый процесс подрыва боеприпасов.

В результате один человек погиб, а 12 получили ранения различной степени тяжести.

Возвращение домой

Режим ЧС в Ачинском и Назаровском районах, а также в самом Ачинске был снят только к вечеру 6 августа.

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По данным краевого правительства, за пределы 15-километровой зоны от села Каменки, оказавшегося практически в эпицентре взрывов, были эвакуированы больше 9,5 тыс. человек, а более 6 тыс. выехали самостоятельно. Еще 500 человек на трех эвакуационных поездах вывезли в Красноярск.

В школах и детских садах Привокзального района Ачинска организовали 10 пунктов временного пребывания. Людей обеспечили полноценным питанием, водой и медицинской помощью. Кроме того, в Красноярске в общежитиях местных вузов подготовили свыше 10 тыс. мест для прибывающих из зоны ЧС людей.

Около восьми вечера по местному времени региональное управление МЧС сообщило, что угрозы населению нет, и вернуться домой могут все эвакуированные из Ачинского района.

За исключением тех, кто проживает в Каменке и в военном городке — там всё еще обследуют территорию на наличие взрывоопасных предметов. 7 августа из Ачинска в Красноярск за эвакуированными отправится электричка, сообщили представители региональных властей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помогли земляки

При этом некоторые жители Ачинска и прилегающих населенных пунктов утверждают, что процесс эвакуации не всегда проходил гладко. Так, участники групп в соцсетях жаловались на плохо работающую систему оповещения. При этом местные паблики пестрят постами благодарности землякам, которые оказались готовыми приютить незнакомых людей и даже их питомцев.

— Мы выбирались своими силами: я с годовалой дочкой на руках, с собой забрали собаку и кошку, — рассказала «Известиям» жительница Ачинска Катерина Великая. — Не знали, куда ехать, и попросили помощи в группах в социальных сетях. Откликнулась семья Ирины Бланк из села Козулька — оно находится в 60 км от Ачинска. Гостили у них до отмены режима ЧС в городе.

По словам еще одной жительницы города, Дарьи Лавринович, информацию о происшествии она и ее знакомые получали в основном из местных СМИ.

— Уехали из Ачинска на своей машине к родственникам в поселок Большой Улуй. Вместе с нами разместили и друзей с семьями. Домой вернулись уже днем, когда увидели, что взрывы закончились. Повреждений в квартире никаких не было, — добавила она.

— В Большом Улуе сначала доставили в местный ДК, там нас накормили бутербродами и напоили чаем, — рассказала «Известиям» жительница Ачинска Алеся Катышева. — А потом всех, кто был с детьми, отвезли на ночевку в пункт временного пребывания в детском саду.

Как оказалось, несмотря на режим ЧС, сотрудникам некоторых местных предприятий пришлось выйти на работу уже 6 августа.

— Моей невестке начальник разрешил не работать, а вот мужу позвонили во вторник в восемь утра и сказали выходить на смену. И это несмотря на то, что завод АГК находится близко к зоне поражения, — сообщила Дарья Лавринович.

Днем 6 августа стало известно, что по факту ЧП в арсенале военным следственным отделом СКР по Красноярскому гарнизону возбуждено уголовное дело ч. 2 ст. 349 УК РФ (нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи намерены провести осмотр места происшествия после завершения работ по разминированию.

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