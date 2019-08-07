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04:28 (мск), источник: Интерфакс

Наркобарон, переодевшийся своей дочерью ради побега из тюрьмы, найден мертвым

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU — Представители тюрьмы полагают, что мужчина покончил жизнь самоубийством.

Бразилец Клаувино да Сильва, отбывающий в тюрьме 73-летний срок за наркоторговлю, был найден мертвым в своей камере в Рио-де-Жанейро, сообщает CNN со ссылкой на тюремную администрацию.

По данным телеканала, 42-летний да Сильва покончил жизнь самоубийством.

В субботу да Сильва попытался сбежать из тюрьмы, переодевшись собственной дочерью. Чтобы обмануть охранников, заключенный надел узкие джинсы, бюстгальтер и розовую футболку с изображением пончиков и сердечка.

Позже власти обнародовали видеозапись, на которой да Сильва снимает с себя женскую одежду и маску, а также называет свое имя. Оно широко распространилось в СМИ и соцсетях.

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По данным властей, да Сильва является одним из лидеров «Красной команды» — одной из самых могущественных криминальных группировок в Бразилии, контролирующей наркоторговлю в значительной части Рио.

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