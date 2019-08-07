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10:24 (мск), источник: РИА Новости

Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции, есть пострадавшие

АНКАРА, 7 авг — РИА Новости, Алена Палажченко. Автобус с российскими туристами попал в ДТП недалеко от турецкой Аланьи, заявил РИА Новости представитель генконсульства в Анталье.

Источник: РИА Новости

Пострадали шесть человек, их госпитализировали.

«Тяжелых ранений у них нет», — добавил собеседник агентства.

Сейчас генконсульство находится на связи с турецкими властями и выясняет обстоятельства инцидента.

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