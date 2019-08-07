10:11 (мск), источник: РИА Новости
Валентина Гафта госпитализировали с инсультом, сообщили СМИ
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, около недели назад актеру стало плохо, после чего его доставили в реанимацию. Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.
Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме «Убийство на улице Данте». Наибольшую известность ему принесли картины «Гараж», «Небеса обетованные», «О бедном гусаре замолвите слово…».
С 1970-х годов актер служит в театре «Современник», там же состоялся и его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание Народного артиста РСФСР.