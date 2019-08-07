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13:56 (мск), источник: BBC News Русская служба

Из монетного двора Мексики похитили кучу золотых монет

Вооруженные грабители украли у монетного двора Мексики памятные золотые монеты на сумму более 2 млн долларов.

Источник: AFP

По данным полиции, двое мужчин угрожали охранникам в отделении монетного двора, а затем забрали более 1500 монет из хранилища. Грабители скрылись на мотоциклах до прибытия полиции.

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Золотые монеты Сентенарио (Centenario) были впервые отчеканены в 1921 году, чтобы отметить столетие независимости Мексики от Испании. По данным мексиканских СМИ, тот же филиал монетного двора был взломан в прошлом году во время ремонта.

В ходе нынешнего ограбления двое мужчин — один с огнестрельным оружием — ворвались в здание утром. Они отняли у охранника пистолет, после чего один из грабителей направился прямо к хранилищу, которое было открыто.

Следователи подозревают, что некоторые сотрудники монетного двора могли быть причастны к рейду, сообщает La Vanguardia.

На монетах, которые пользуются большим спросом, на одной стороне изображен герб Мексики, а на другой — монумент «Ангел независимости Мехико». Производство монет было приостановлено в 1931 году, но из-за спроса на них в 1943 году их снова стали чеканить.

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