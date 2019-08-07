13:56 (мск), источник: BBC News Русская служба
Из монетного двора Мексики похитили кучу золотых монет
Вооруженные грабители украли у монетного двора Мексики памятные золотые монеты на сумму более 2 млн долларов.
По данным полиции, двое мужчин угрожали охранникам в отделении монетного двора, а затем забрали более 1500 монет из хранилища. Грабители скрылись на мотоциклах до прибытия полиции.
Золотые монеты Сентенарио (Centenario) были впервые отчеканены в 1921 году, чтобы отметить столетие независимости Мексики от Испании. По данным мексиканских СМИ, тот же филиал монетного двора был взломан в прошлом году во время ремонта.
В ходе нынешнего ограбления двое мужчин — один с огнестрельным оружием — ворвались в здание утром. Они отняли у охранника пистолет, после чего один из грабителей направился прямо к хранилищу, которое было открыто.
Следователи подозревают, что некоторые сотрудники монетного двора могли быть причастны к рейду, сообщает La Vanguardia.
На монетах, которые пользуются большим спросом, на одной стороне изображен герб Мексики, а на другой — монумент «Ангел независимости Мехико». Производство монет было приостановлено в 1931 году, но