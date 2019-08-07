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15:16 (мск), источник: ТАСС

Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей

ЛОНДОН, 7 августа. /ТАСС/. Британская полиция не располагает необходимыми доказательствами для того, чтобы предъявить российскому руководству обвинения в связи с якобы имевшей место попыткой покушения на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Об этом заявил в опубликованном в среду комментарии газете The Guardian замглавы Скотленд-Ярда Нил Басу.

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«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несет ответственность [за произошедшее], кто отдавал приказы — все это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — сказал он.

Басу напомнил, что при этом Скотленд-Ярд готов предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых британское следствие считает вероятными исполнителями.

По словам полицейского чиновника, уголовное расследование по делу об отравлении в Солсбери по-прежнему продолжается.

По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери.

Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.

5 сентября 2018 года Тереза Мэй, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании, проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ». Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.

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