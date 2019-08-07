Скотленд-Ярд заявил, что не имеет доказательств причастности властей РФ к делу Скрипалей

«Мы полицейские, так что нам необходимо работать с доказательствами. Было множество гипотез по поводу того, кто несет ответственность [за произошедшее], кто отдавал приказы — все это основывалось на оценках экспертов по России. Мне нужно иметь доказательства», — сказал он.
Басу напомнил, что при этом Скотленд-Ярд готов предъявить обвинения в покушении на убийство Скрипалей россиянам Александру Петрову и Руслану Боширову, которых британское следствие считает вероятными исполнителями.
По словам полицейского чиновника, уголовное расследование по делу об отравлении в Солсбери по-прежнему продолжается.
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ (Главного разведывательного управления, ныне Главного управления Генштаба ВС РФ) Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок», нанесенного на дверную ручку дома Скрипаля в Солсбери.
Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.
5 сентября 2018 года Тереза Мэй, занимавшая на тот момент пост премьер-министра Великобритании, проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают «агентами ГРУ». Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.