14:02 (мск), источник: Lenta.Ru
Столкновение фур уничтожило сотни бутылок вина
В американском городе Чикаго, штат Иллинойс, в ДТП попали две грузовые машины, в одной из которых были сотни бутылок вина. Об этом сообщает информационный портал UPI.
Авария произошла в ночь на вторник, 6 августа, на автомагистрали I-94. Один из грузовиков перевозил около 18 тысяч литров вина, разлитого по бутылкам. В результате ДТП у большегруза повредились двери багажного отделения, и на дорогу выпали десятки коробок с алкогольной продукцией.
По данным полиции Иллинойса, один из участников аварии получил незначительные ранения.
Прибывшая на место бригада рабочих несколько часов очищала дорогу от осколков стекла и пролитого вина. Магистраль заработала в штатном режиме только под утро.
В марте сообщалось, что на автостраде к востоку от