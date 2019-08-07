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17:41 (мск), источник: РИА Новости

СМИ выяснили подробности расследования убийства Михаила Круга

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Киллер из банды «Волков» Александр Агеев, участвовавший в следственном эксперименте в доме Михаила Круга, проходит по делу об убийстве певца как свидетель. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По информации издания, Агеев, уже отбывающий пожизненный срок по другим уголовным делам, утверждает, что только присутствовал на месте преступления, а застрелил Круга ныне покойный Дмитрий Веселов. Кроме того, Агеев заявил, что в их планы не входило убивать певца, нужно было лишь разыграть «хитрую комбинацию».

По версии следствия, всем руководил Александр Костенко по прозвищу Лом, а его соратник Александр Осипов разработал план.

Вечером 30 июня 2002 года Михаил Круг должен был выступать на Дне города, а затем остаться смотреть салют, поэтому бандиты рассчитывали, что дома никого не будет.

Как предполагали преступники, Агеев и Веселов ограбили бы дом шансонье, а позже Круг должен был прийти к Лому с просьбой найти его похищенные вещи. Таким образом, певец остался бы в долгу перед Костенко и начал «сотрудничать» с бандитами — например, платил бы процент от гонораров.

Однако певец вернулся раньше, столкнувшись с «грабителями». Началась потасовка, в результате которой Веселов выстрелил в артиста из пистолета. Узнав о провале операции, Осипов якобы убил своего «подчиненного». В этом он признался только в 2012 году и указал место, где закопал труп.

Осипов также отбывает пожизненное заключение, сообщали местные СМИ.

Следственный эксперимент

Сегодня утром в доме Михаила Круга в Твери прошел следственный эксперимент.

Сестра певца Ольга Медведева рассказала РИА Новости, что правоохранители привезли мужчину, который ходил по участку и дому, «что-то показывал, это снимали на видеокамеру».

Позднее местные СМИ назвали имя подозреваемого в убийстве — им оказался Александр Агеев. Авторы материала не исключили, что Агеев сознался в соучастии в убийстве Круга, поскольку расследование позволило ему на время покинуть колонию.

Убийство Михаила Круга

Известного автора и исполнителя песен в стиле русский шансон Михаила Круга (настоящая фамилия — Воробьев) убили в его собственном доме в Твери в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года.

Кроме певца, в коттедже находились также его жена, теща и дети. Двое преступников пробрались на третий этаж дома и стали избивать тещу шансонье. Михаил с супругой прибежали на крик, после чего преступники открыли огонь и смертельно ранили артиста.

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