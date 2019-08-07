17:50 (мск), источник: РИА Новости
В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. В киргизском селе
По ее словам, в резиденции Атамбаева действует спецназ, началась стрельба.
Очевидцы рассказали, что спецназ применяет против сторонников
На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката. По закону, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, милиция имеет право принудительно привести его.
В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.
Кроме того, 27 июня депутаты лишили
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.
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