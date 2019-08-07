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17:50 (мск), источник: РИА Новости

В Киргизии началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. В киргизском селе Кой-Таш началась операция по задержанию экс-президента Алмазбека Атамбаева, сообщила РИА Новости его советница Кундуз Жолдубаева.

Источник: РИА "Новости"

По ее словам, в резиденции Атамбаева действует спецназ, началась стрельба.

Очевидцы рассказали, что спецназ применяет против сторонников экс-президента спецсредства. Cообщается, что порядка десяти человек, в том числе журналисты, получили ранения — в них попали резиновые пули.

Поводом для задержания Атамбаева стало то, что он трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший президент проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет».

На вопросы он предложил ответить дистанционно — в письменном виде через адвоката. По закону, если свидетель трижды проигнорировал повестки на допрос, милиция имеет право принудительно привести его.

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В конце июня парламент Киргизии передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией, после чего прокуратура выдала заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям.

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Кроме того, 27 июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.

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