Спецназ задержал экс-президента Киргизии Атамбаева

В селе Кой-Таш прошла спецоперация по задержанию бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, которого действующее руководство страны обвиняет в коррупции и других преступлениях. Спецназ ворвался в дом Атамбаева, где с конца июня работал штаб его сторонников, и задержал бывшего главу государства, передает РИА Новости.
По данным информагентства «24.kg», силовики открыли стрельбу, в результате были ранены около 10 человек, в том числе журналисты. Резиновой пулей была ранена Аида Джумашова, журналист 24.kg. Кроме того, спецназ применил светошумовые гранаты, после чего с территории резиденции Атамбаева начали выпускать раненых.
В свою очередь РИА Новости сообщает со ссылкой на собственного корреспондента, что возле дома Атамбаева его сторонники строят баррикады, чтобы не пропустить автомобили правоохранителей. Над резиденцией кружил вертолет, на место событий направлены дополнительные силы спецназа и машины скорой помощи.
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в мае подписал закон, позволяющий лишать экс-президентов неприкосновенности и привлекать их к уголовной ответственности после окончания полномочий. После этого депутатская спецкомиссия Киргизии передала в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева.
По мнению депутатов, он мог быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим преступлениям.
Атамбаев лишился статуса экс-президента страны вместе с неприкосновенностью по решению парламента страны 9 июля. Лишение официального статуса экс-президента позволяет привлечь бывшего главу государства к уголовной ответственности.
Генпрокуратура не нашла подтверждения, что Атамбаев имел отношение к узурпации власти и гонениям на прессу и политических оппонентов. Однако решила, что остальные обвинения имеют под собой определенные основания.
Если следствие докажет причастность Атамбаева к коррупции и другим обвинениям, а суд признает его виновным, ему может грозить пожизненный срок.
В конце июля Атамбаев приезжал в Москву на несколько дней и встречался с президентом России Владимиром Путиным. «Мы говорили о ситуации в регионе и в Кыргызстане», — заявил Путин журналистам. Он подчеркнул, что «всегда открыт для контактов и с действующими коллегами, и с теми, кто оставил уже высшие должностные обязанности».
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что считает снятие неприкосновенности с Атамбаева внутренним делом Киргизии. Вернувшись на родину после переговоров с Путиным, Атамбаев рассказал журналистам, что очень доволен итогами встречи. По его словам, в общении с российским лидером поднимался вопрос о судьбе соратников Атамбаева, в числе которых бывший премьер Сапар Исаков и экс-мэр киргизской столицы Кубаннычбек Кулматов, арестованные по обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека. «Я никогда ни у кого не просил ни защиты, ни гарантий», — уточнил Атамбаев.