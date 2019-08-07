20:11 (мск), источник: РИА Новости
Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Некоторые из сотрудников спецназа сдались сторонникам
Собеседник агентства уточнил, что силовиков вывели из дома.
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Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.