Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Лагерь бездомных вырос прямо в центре Мадрида Палатки и одежда, которая сушится на веревках. Такая картина — не то, чего ожидаешь увидеть в центре Мадрида
Фоторепортажи
12Умер Рутгер Хауэр
10Первый День рождения панд в истории Московского зоопарка
20:11 (мск), источник: РИА Новости

Часть сотрудников спецназа сдалась сторонникам Атамбаева

БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Некоторые из сотрудников спецназа сдались сторонникам экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева после попытки его захватить, заявили РИА Новости в штабе бывшего киргизского лидера.

Источник: AP 2019

Собеседник агентства уточнил, что силовиков вывели из дома.

Советник экс-президента Фарид Ниязов сообщил журналистам, что сам Атамбаев находится в доме, задержать его не смогли.

Ранее спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.

Материал для лиц старше 18 лет
Показать

Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Несколько человек получили ранения в ходе операции по задержанию экс-президента Атамбаева
Во время загрузки произошла ошибка.
20:13 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Киргизии задержали экс-президента Атамбаева
 Кремлевский комбинат питания подал в суд на Киркорова
Трудные подростки держат в страхе и взрослых, и ровесников
Кремлевский комбинат питания подал в суд на Филиппа Киркорова
Туристки выпали из катера в Сочи во время фотосессии
СМИ выяснили подробности убийства Михаила Круга
«Краснодар» играет с «Порту» в Лиге чемпионов (трансляция)
Удар током убил тысячу свиней на тюменской ферме
Госдачу Брежнева в Крыму продали за 1,2 млрд рублей
Здоровье
Мужчине по ошибке сделали обрезание За ошибку врачей он получил компенсацию в 20 тыс. фунтов (примерно 1,5 млн рублей).
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
На трассе М-4 «Дон» проходят облавы на водителей (не ГИБДД) В ходе рейда, который продлился всего шесть часов, приставам удалось изъять на месте у неплательщиков несколько автомобилей
Кино
Шарлиз Терон — 44: за что мы ее любим Знаменитая голливудская актриса отмечает день рождения — «Кино Mail.ru» рассматривает фото звезды и вспоминает, за что весь мир любит Шарлиз Терон
Недвижимость
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
В России подскочили цены на жилье
Пять культовых вещей из 2000-х
Популярные темы на «Детях»
Правильно ли я поступила? 409
на две семьи 295
Без слов.... 256
Море 236
Леди
Сын Королевой и его девушка-модель показали чувства на публике 17-летний Архип Глушко влюблен.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь