20:44 (мск), источник: РИА Новости
Спецслужбы Киргизии опровергли сообщения о взятых в плен спецназовцах
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Спецслужбы Киргизии опровергают информацию о том, что спецназовцев взяли в плен сторонники
В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию Атамбаева. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Более 20 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения.
«Информация о том, что бойцы спецназа сдались сторонникам Атамбаева, не соответствует действительности. В настоящее время спецоперация продолжается», — заявили в ГКНБ.
Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес
Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.