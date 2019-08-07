20:48 (мск), источник: РИА Новости
В результате штурма резиденции Атамбаева 15 человек попали в больницы
БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при штурме дома
«На 23.25 (20.25 мск) всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами», — заявили в ведомстве.
По данным Минздрава, среди них трое пострадавших в Чуйской областной объединенной больнице, трое — в Национальном госпитале, девять — в Бишкекском
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Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.
Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.