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20:48 (мск), источник: РИА Новости

В результате штурма резиденции Атамбаева 15 человек попали в больницы

БИШКЕК, 7 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при штурме дома экс-президента Киргизии возросло до 15 человек, они госпитализированы, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Источник: РИА "Новости"

«На 23.25 (20.25 мск) всего в больницах находятся 15 пострадавших с различными травмами», — заявили в ведомстве.

По данным Минздрава, среди них трое пострадавших в Чуйской областной объединенной больнице, трое — в Национальном госпитале, девять — в Бишкекском научно-исследовательском центре травматологии и ортопедии. По данным медиков, несколько человек получили огнестрельные ранения.

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В среду вечером спецслужбы Киргизии начали операцию по задержанию экс-президента. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. В итоге более 10 человек, в том числе журналист местного издания, получили ранения. Однако задержать экс-президента не удалось.

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Парламент Киргизии 20 июня передал в прокуратуру перечень обвинений в адрес экс-президента Атамбаева, подготовленный специальной депутатской комиссией. Надзорный орган выдал заключение о том, что бывший президент может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению по поддельным медицинским справкам лидера ОПГ Азиза Батукаева, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненный срок.

Сам Атамбаев назвал обвинения парламентариев «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои поступки на посту президента.

Алмазбек Атамбаев возглавлял страну с 2011 по 2017 год. Он является единственным всенародно избранным президентом страны, добровольно передавшим власть после выборов новому главе государства Сооронбаю Жээнбекову.

Несколько человек получили ранения в ходе операции по задержанию экс-президента Атамбаева
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20:13 (мск)© Ньюстюб
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РИА Новости
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Источник трансляции: РИА Новости
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