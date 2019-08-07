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21:47 (мск), источник: RNS

Дело об отмывании денег в ФБК передано в центральный аппарат СК

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление Следственного комитета России дело об отмывании 1 млрд рублей в ФБК.

Источник: Агентство «Москва»

«По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело о совершении финансовых операций с денежными средствами, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, переданы для дальнейшего оперативного и всестороннего расследования в Главное следственное управление СК России», — сообщили в пресс-службе СК.

По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 сотрудники фонда, а также лица, имеющие отношение к его деятельности, получили от третьих лиц крупную сумму денег, «которые заведомо для них были приобретены преступным путем». Полученные деньги они внесли на счета нескольких банков, а после перевели на расчетные счета ФБК.

Главное управление комитета также займется расследованием и дела о массовых беспорядках 27 июля, которое объединили в одно производство с делами о применении насилия в отношении представителей правопорядка.

По данным делам следствие выдвинуло обвинения против девяти человек: Евгения Коваленко, Кирилла Жукова, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Алексея Миняйло, Егора Жукова, Даниила Конона, Владислава Барабанова и Сергея Абаничева. Один из обвиняемых, Сергей Фомин, сумел сбежать и в данный момент находится в розыске.

СК возбудил уголовное дело об отмывании 1 млрд рублей в ФБК
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