22:24 (мск), источник: ТАСС
Получивший ранение при штурме резиденции Атамбаева спецназовец умер
БИШКЕК, 7 августа. /ТАСС/. В среду спецназ предпринял попытку силового захвата
Один из получивших ранение при штурме резиденции
«Принимавший участие в штурме военнослужащий скончался от полученных ранений», — заявил представитель министерства.
В среду спецназ предпринял попытку силового захвата Атамбаева, которая была отбита сторонниками
Парламент Киргизии 27 июня проголосовал за лишение Атамбаева неприкосновенности и статуса
Атамбаев руководил Киргизией с 2011 по 2017 год и стал первым президентом, который добровольно покинул должность после полноценного первого срока. Именно он стал инициатором выдвижения кандидатом на эту должность действующего президента Жээнбекова. Весной прошлого года Атамбаев публично признал наличие серьезных разногласий с Жээнбековым.