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00:47 (мск), источник: РИА Новости

МВД назвало предварительную причину ДТП под Новороссийском

КРАСНОДАР, 8 авг — РИА Новости. Автобус с 40 пассажирами под Новороссийском, по предварительным данным, съехал в обрыв, сообщает ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai не справился с управлением и допустил съезд в обрыв на 16 километре автодороги Новороссийск — Керчь. Предварительно, в автобусе находилось 40 пассажиров», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее в экстренных службах региона РИА Новости сообщили, что рейсовый автобус столкнулся с легковушкой на автотрассе А-146 у поселка Верхнебаканский под Новороссийском. Как сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в автобусе находилось 40 человек, есть жертвы. По данным экстренных служб, четыре человека погибли, еще 30 человек в больницах. Помощь пострадавшим оказывают более 30 бригад скорой помощи.

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