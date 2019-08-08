00:32 (мск), источник: Интерфакс
Власти Кубани подтвердили гибель четырех человек в ДТП с автобусом
Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Власти Краснодарского края подтвердили гибель четырех человек в аварии с автобусом под Новороссийском.
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Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Власти Краснодарского края подтвердили гибель четырех человек в аварии с автобусом под Новороссийском.
Среди погибших двое детей. Об этом «Интерфаксу» сообщили в краевом Минздраве.
Ранее МЧС подтвердило гибель двоих пассажиров автобуса, столкнувшегося в среду вечером с автомобилем на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Информированный источник сообщал, что тела еще двоих погибших могли находиться под автобусом.
По сообщению краевого Минздрава, 30 пассажиров госпитализированы в местные больницы. Спасатели продолжают доставать людей из автобуса, в котором, по данным МЧС, были 45 человек.