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00:48 (мск), источник: Интерфакс

Источник рассказал о состоянии водителя разбившегося под Новороссийском автобуса

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Водитель автобуса, попавшего в аварию под Новороссийском был трезв, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

Водитель прошел предрейсовый осмотр в санатории «Эллада» и чувствовал себя нормально.

Туристический автобус сорвался с обрыва при столкновении с легковым автомобилем на трассе под Новороссйиском в среду вечером. По предварительным данным, в аварии погибли два человека. Региональный Минздрав сообщил, что 30 пострадавших госпитализированы. Среди пострадавших пятеро детей.

Автобус принадлежит санаторию «Эллада», который находится в ведении Федеральной налоговой службы. По информации источника, в салоне могли находиться сотрудники ФНС.

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