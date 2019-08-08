Источник рассказал о состоянии водителя разбившегося под Новороссийском автобуса

Водитель прошел предрейсовый осмотр в санатории «Эллада» и чувствовал себя нормально.
Туристический автобус сорвался с обрыва при столкновении с легковым автомобилем на трассе под Новороссйиском в среду вечером. По предварительным данным, в аварии погибли два человека. Региональный Минздрав сообщил, что 30 пострадавших госпитализированы. Среди пострадавших пятеро детей.
Автобус принадлежит санаторию «Эллада», который находится в ведении Федеральной налоговой службы. По информации источника, в салоне могли находиться сотрудники ФНС.