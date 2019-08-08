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00:55 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа причина падения автобуса с обрыва в Новороссийске

Определена причина падения экскурсионного автобуса с обрыва в Новороссийске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

По данным ведомства, автомобиль Volkswagen Touareg врезался в автобус Hyundai, после чего оба транспортных средства съехали в обрыв. Как уточнили в Госавтоинспекции России, глубина обрыва составляет около 30 метров.

В результате ДТП, по последней информации, погибли четыре человека, в том числе два ребенка. Пострадали 30 пассажиров, из них пятеро — дети, двое находятся в тяжелом состоянии. Всего в автобусе находились 42 человека. Автобус принадлежал анапскому санаторию Федеральной налоговой службы «Эллада».

ДТП произошло около 22:35 7 августа на трассе А-146 в районе поселка Верхнебаканский. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и упал в кювет. В настоящий момент спасатели извлекают пострадавших из транспортного средства: эвакуированы 27 пострадавших, еще 16 находятся в автобусе.

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