МЧС сообщило об окончании работ на месте ДТП под Новороссийском

«В настоящее время спасательные работы завершены — все пострадавшие доставлены в Первую городскую больницу Новороссийска», — сказал Иванов. По его словам, ликвидировали последствия аварии около 150 человек и 55 единиц техники.
По данным ГИБДД РФ, в 22.20 мск среды на 16-м километре автодороги «Новороссийск — Керченский пролив» столкнулись в лоб автомобиль Volkswagen Touareg и автобус Hyundai. Как сообщили в МЧС, в сорвавшихся с обрыва автобусе и автомобиле находились 45 человек. По данным властей региона, погибли три человека, пострадали 32. По данным полиции, все погибшие — пассажиры легкового автомобиля: женщина и двое детей.