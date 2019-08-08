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10:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Ресторатор попался с наличностью

Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», полиция завершила расследование уголовного дела о крупном подпольном банке, организатором которого выступает воронежский ресторатор Максим Скоркин. По версии следствия, преступная группа из 28 человек оказывала услуги по обналичиванию денежных средств на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. За семь лет через счета фирм-однодневок прошло более 12 млрд руб. Предприниматель признает вину в незаконной банковской деятельности, но надеется на оправдание по также вменяемой ему статье УК РФ о преступном сообществе. Прокуратура требует привлечь к ответственности и «клиентов» обнальщика.

О завершении предварительного следствия по делу Максима Скоркина и его предполагаемых сообщников «Ъ» сообщили источники в ГУ МВД России по Воронежской области. Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время они начнут знакомиться с материалами расследования.

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В зависимости от роли при совершении преступлений Максиму Скоркину и 27 его подельникам вменяются в вину создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).

В разное время Максим Скоркин занимался ресторанными проектами, недвижимостью и ценными бумагами, наибольшую известность имеет как соучредитель воронежских заведений MesTo и «Время Че», ночного клуба Diablo. Согласно выводам следствия, с 2010 года предприниматель начал осуществлять «финансовые операции без лицензии» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.

Он продавал наличность «недобросовестным субъектам предпринимательской деятельности для уклонения от уплаты налогов и хищений из бюджета под видом возмещения НДС», стоимость услуги составляла 2,8% от суммы.
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Для операций, по материалам дела, использовались счета 54 фирм-однодневок, куда клиенты переводили деньги по фиктивным основаниям — под видом оплаты товаров или услуг. Затем средства попадали на банковские карты, которые были оформлены на подставных физических лиц — маргиналов, бомжей. Они банально снимали их в банкоматах.

Структура у предполагаемого ОПС была простой. «Скоркин осуществлял общее руководство преступным сообществом, еще пять фигурантов возглавляли условные подразделения: бухгалтерию, группу инкассаторов и другие», — пояснил собеседник «Ъ», знакомый с ходом расследования. Подпольная финансовая деятельность была свернута в июне 2017 года, когда по материалам ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело и задержаны основные фигуранты.

На тот момент в полиции полагали, что Максим Скоркин занимался обналичкой чуть более двух лет, а размер полученного членами ОПС нелегального дохода составлял порядка 20 млн руб. После проведения всех следственных действий эта сумма выросла на порядок — до 220 млн руб.

Согласно подсчетам полиции, всего за семь лет через счета фирм-однодневок было обналичено более 12 млрд руб.
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В ходе расследования количество фигурантов увеличилось с 20 до 28 человек, но в деле все еще остаются неустановленные лица, материалы по которым выделены в отдельное производство.

Адвокат Максима Скоркина Роман Ковальчук сообщил «Ъ», что ресторатор частично признал вину и сотрудничал со следствием. «Он согласен с предъявленным обвинением в части незаконной банковской деятельности, но не согласен с созданием преступного сообщества. У него был бизнес — ряд успешных ресторанных проектов, доля в строительстве. Да, где-то побочно он начал заниматься незаконной деятельностью. Но это ведь все равно предпринимательская статья, неправильно делать из Скоркина руководителя ОПС», — сказал защитник.

По его словам, ознакомление со 150 томами уголовного дела займет не меньше года, и за это время законодатель может запретить квалифицировать «предпринимательские» дела по ст. 210 УК РФ.

В прокуратуре Воронежской области «Ъ» рассказали, что следствие оставило «без должного внимания» действия покупателей наличности, которые «уводили в тень» свою предпринимательскую деятельность. «Их количество исчисляется сотнями. По нашему требованию руководство МВД поручило направить всю информацию в налоговые органы», — сообщили в прокуратуре.

Андрей Прах, Воронеж

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