10:28 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Ресторатор попался с наличностью
Завершено расследование дела о нелегальных финансовых операциях.
Как стало известно «Ъ», полиция завершила расследование уголовного дела о крупном подпольном банке, организатором которого выступает воронежский ресторатор Максим Скоркин. По версии следствия, преступная группа из 28 человек оказывала услуги по обналичиванию денежных средств на территории Центрального, Южного и Приволжского федеральных округов. За семь лет через счета
О завершении предварительного следствия по делу Максима Скоркина и его предполагаемых сообщников «Ъ» сообщили источники в ГУ МВД России по Воронежской области. Фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции, в ближайшее время они начнут знакомиться с материалами расследования.
В зависимости от роли при совершении преступлений Максиму Скоркину и 27 его подельникам вменяются в вину создание преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), незаконная банковская деятельность с извлечением особо крупного дохода (п. «а», «б» ст. 172 УК РФ), а также легализация преступно нажитых средств (ч. 2 ст. 174.1 УК РФ).
В разное время Максим Скоркин занимался ресторанными проектами, недвижимостью и ценными бумагами, наибольшую известность имеет как соучредитель воронежских заведений MesTo и «Время Че», ночного клуба Diablo. Согласно выводам следствия, с 2010 года предприниматель начал осуществлять «финансовые операции без лицензии» на территории Московской, Воронежской, Липецкой, Самарской и Ростовской областей, а также Краснодарского края.
Для операций, по материалам дела, использовались счета 54
Структура у предполагаемого ОПС была простой. «Скоркин осуществлял общее руководство преступным сообществом, еще пять фигурантов возглавляли условные подразделения: бухгалтерию, группу инкассаторов и другие», — пояснил собеседник «Ъ», знакомый с ходом расследования. Подпольная финансовая деятельность была свернута в июне 2017 года, когда по материалам ГУЭБиПК МВД России и регионального УФСБ было возбуждено уголовное дело и задержаны основные фигуранты.
На тот момент в полиции полагали, что Максим Скоркин занимался обналичкой чуть более двух лет, а размер полученного членами ОПС нелегального дохода составлял порядка 20 млн руб. После проведения всех следственных действий эта сумма выросла на порядок — до 220 млн руб.
В ходе расследования количество фигурантов увеличилось с 20 до 28 человек, но в деле все еще остаются неустановленные лица, материалы по которым выделены в отдельное производство.
Адвокат Максима Скоркина Роман Ковальчук сообщил «Ъ», что ресторатор частично признал вину и сотрудничал со следствием. «Он согласен с предъявленным обвинением в части незаконной банковской деятельности, но не согласен с созданием преступного сообщества. У него был бизнес — ряд успешных ресторанных проектов, доля в строительстве. Да,
В прокуратуре Воронежской области «Ъ» рассказали, что следствие оставило «без должного внимания» действия покупателей наличности, которые «уводили в тень» свою предпринимательскую деятельность. «Их количество исчисляется сотнями. По нашему требованию руководство МВД поручило направить всю информацию в налоговые органы», — сообщили в прокуратуре.
Андрей Прах, Воронеж
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