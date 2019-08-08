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10:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Дело Сталина боится

Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Так он планирует добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу, подписанному вождем СССР. Эксперты отмечают важность обсуждения и осуждения советских репрессий.

Заявление о репрессиях, совершенных по приказу Иосифа Сталина, господин Степанов подал в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР). Он ссылается на приказ НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».

В документе даны конкретные цифры: расстрелять 82,7 тыс. человек и еще 193,4 тыс. человек выслать в лагеря. Постановление о принятии приказа подписано членами Политбюро и секретарем ЦК ВКП (б) Иосифом Сталиным.
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Таким образом, указал в заявлении господин Степанов, Сталина следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан».

Репрессированы были и родственники господина Степанова — около 20 человек, в основном священники.

«СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. Генпрокуратура почему-то переслала заявление в Ивановскую область», — рассказал «Ъ» господин Степанов.

Следователи ивановского СУ СКР отказались принимать заявление и проводить процессуальную проверку, пояснив, что бывший коллега не сообщил «конкретных сведений об обстоятельствах, указывающих на признаки преступления» в действиях Сталина.
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Господин Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, надзирающей за работой следователей. Но заместитель прокурора Евгений Романовский не нашел нарушений.

«Принятие Политбюро ЦК ВКП (б) постановления об утверждении приказа НКВД № 00447 не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела», — пояснил господин Романовский и не стал отменять решение следователя.

Господин Степанов обжаловал этот ответ, сославшись уже на Конституционный суд РФ, который в определении от 25 июня этого года указал на незаконность отказа в принятии заявления без процессуальной проверки. Он подчеркивает, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, причем его цель не само уголовное дело, а официальная правовая оценка.

«Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого — СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина, — говорит господин Степанов.— Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник».

Напомним, уголовное дело в отношении Иосифа Сталина и ряда советских руководителей возбуждалось в 2009 году ГСУ СБ Украины по факту массового голода в 1932—1933 годах. Судьи подтвердили вывод следователей о том, что обвиняемые совершили это преступление, и закрыли уголовное дело в связи с их смертью.

«Я хочу, как на Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина», — пояснил господин Степанов.

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В России преступные действия Сталина официально не осуждены, пояснил «Ъ» зампред совета научно-просветительского центра «Мемориал», один из ведущих специалистов по истории органов ВЧК—ОГПУ—НКВД Никита Петров. «Требование Игоря Степанова — это по-своему новаторство, — говорит господин Петров, отмечая, что ему неизвестно, чтобы кто-то еще подавал аналогичное заявление: — У нас даже не возбуждалось уголовных дел по конкретным преступлениям. Катынь расследована (массовые убийства почти 22 тыс. пленных поляков в 1940 году.— “Ъ”), но тогда прокуратура не предъявила обвинений Сталину и правительству, виновными назначены глава НКВД Лаврентий Берия и его окружение. В нашей стране какой-то особый пиетет перед Сталиным, нежелание замечать, что он является рядовым преступником».

В 2015 году российские правозащитники инициировали общественный трибунал над сталинизмом, Сталиным и его ближайшим окружением.
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«Это не было связано с уголовным делом, речь шла об изучении ряда исторических документов, которых многие не знают», — пояснил «Ъ» один из инициаторов трибунала, член Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский.

На слушаниях рассказывалось о темпах расстрелов, об антисемитских кампаниях и других деталях репрессий в СССР. Господин Шаблинский подчеркнул, что надо возвращаться к теме советских репрессий, обсуждать и осуждать их, но возбуждение уголовного дела в отношении Сталина он считает излишним.

«То, что делает Игорь Степанов, очень важно», — возражает президент общероссийского общественного движения «Союз правых сил» Леонид Гозман, выступавший представителем господина Степанова на суде против директора ФСБ Александра Бортникова.
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Как сообщал «Ъ» 24 декабря 2018 года, господин Степанов счел, что в интервью «Российской газете» в декабре 2017 года господин Бортников оправдал репрессии, назвав их «перегибами» (по словам главы ФСБ, в результате «чисток» в органах «квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались», «их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний», и «с этим отчасти и связаны перегибы в работе ОГПУ—НКВД на местах»).

Господин Гозман заявил «Ъ», что правовая оценка действий Сталина позволит изменить страну и добиться от властей уважения закона. Он напомнил о Нюрнбергском судебном процессе — по его мнению, «одной из причин нынешней сильной демократии в Германии».

Анастасия Курилова

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