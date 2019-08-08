10:19 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Дело Сталина боится
Бывший следователь требует привлечь вождя к ответственности и дать оценку его преступлениям.
Бывший следователь по особо важным делам Генпрокуратуры Игорь Степанов требует от следователей возбуждения уголовного дела в отношении Иосифа Сталина. Так он планирует добиться правовой оценки массовых расстрелов и ссылок, проводимых по приказу, подписанному вождем СССР. Эксперты отмечают важность обсуждения и осуждения советских репрессий.
Заявление о репрессиях, совершенных по приказу Иосифа Сталина, господин Степанов подал в Генпрокуратуру и Следственный комитет России (СКР). Он ссылается на приказ НКВД № 00447 от 30 июля 1937 года «Об операции по репрессированию бывших кулаков, уголовников и других антисоветских элементов».
Таким образом, указал в заявлении господин Степанов, Сталина следует считать «организатором массовых убийств, то есть геноцида православных священников и иных граждан».
Репрессированы были и родственники господина Степанова — около 20 человек, в основном священники.
«СКР направил заявление в ГСУ СКР по Москве, и больше известий оттуда не было. Генпрокуратура
Господин Степанов обжаловал отказ в областной прокуратуре, надзирающей за работой следователей. Но заместитель прокурора Евгений Романовский не нашел нарушений.
«Принятие Политбюро ЦК ВКП (б) постановления об утверждении приказа НКВД № 00447 не может являться достаточным основанием для возбуждения уголовного дела», — пояснил господин Романовский и не стал отменять решение следователя.
Господин Степанов обжаловал этот ответ, сославшись уже на Конституционный суд РФ, который в определении от 25 июня этого года указал на незаконность отказа в принятии заявления без процессуальной проверки. Он подчеркивает, что готов дойти до Европейского суда по правам человека, причем его цель не само уголовное дело, а официальная правовая оценка.
«Уголовное дело не может быть возбуждено в связи со смертью подозреваемого — СКР откажет в этом. Но перед этим прокуратура обязана дать правовую оценку действиям Сталина, — говорит господин Степанов.— Сейчас правовой оценки нет, и поэтому культ Сталина сохраняется, ему ставят монументы. В России свыше ста памятников Сталину, так мне ответили в мэрии Новосибирска, объясняя, почему у них установлен такой памятник».
«Я хочу, как на Украине, чтобы было подтверждено преступление Сталина», — пояснил господин Степанов.
В России преступные действия Сталина официально не осуждены, пояснил «Ъ» зампред совета
«Это не было связано с уголовным делом, речь шла об изучении ряда исторических документов, которых многие не знают», — пояснил «Ъ» один из инициаторов трибунала, член Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский.
На слушаниях рассказывалось о темпах расстрелов, об антисемитских кампаниях и других деталях репрессий в СССР. Господин Шаблинский подчеркнул, что надо возвращаться к теме советских репрессий, обсуждать и осуждать их, но возбуждение уголовного дела в отношении Сталина он считает излишним.
Как сообщал «Ъ» 24 декабря 2018 года, господин Степанов счел, что в интервью «Российской газете» в декабре 2017 года господин Бортников оправдал репрессии, назвав их «перегибами» (по словам главы ФСБ, в результате «чисток» в органах «квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались», «их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний», и «с этим отчасти и связаны перегибы в работе ОГПУ—НКВД на местах»).
Господин Гозман заявил «Ъ», что правовая оценка действий Сталина позволит изменить страну и добиться от властей уважения закона. Он напомнил о Нюрнбергском судебном процессе — по его мнению, «одной из причин нынешней сильной демократии в Германии».
Анастасия Курилова