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09:40 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52

БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате спецоперации по задержанию экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева пострадали 52 человека, сообщили РИА Новости в Минздраве республики.

Источник: AP 2019

Ранее речь шла о 47 раненых и одном погибшем бойце спецназа. Кроме того, травму получил начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.

Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства, те открыли ответный огонь.

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Задержать экс-президента не удалось. Кроме того, несколько спецназовцев оказались в заложниках.

Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента. По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
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Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.

В Киргизии прошла операция по задержанию экс-президента страны Атамбаева
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7 августа© Ньюстюб
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