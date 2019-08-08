09:40 (мск), источник: РИА Новости
Число пострадавших при спецоперации по задержанию Атамбаева выросло до 52
БИШКЕК, 8 авг — РИА Новости. В результате спецоперации по задержанию
Ранее речь шла о 47 раненых и одном погибшем бойце спецназа. Кроме того, травму получил начальник управления МВД по Чуйской области Самат Курманкулов, сейчас он в коме.
Накануне вечером спецслужбы провели операцию по задержанию Атамбаева в его резиденции в селе
Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать
Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.