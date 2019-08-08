Во ФСИН рассказали о незаконных методах воспитания заключенных в «Крестах»

Ранее в сети появилось заявление, в котором утверждается, что администрация СИЗО-1 якобы создала в следственном изоляторе камеры, где одни заключенные по приказу руководства пытают других, выбивая показания за деньги. В пресс-службе УФСИН России РИА Новости сообщили, что сотрудники центрального аппарата службы выехали в Петербург для проверки данных о пытках в «Крестах-2».000.
«По “Крестам”. Там ситуация, в общем-то, не самая хорошая получается. Там куча нарушений, что смогли выявить при проверке сотрудники центрального аппарата ФСИН за вчерашние полдня и за ночь. Нарушения там сводятся к чему: в этой камере, и не только в этой, людей переводили, подсаживали. Подсаживали несудимых к судимым, что является нарушением законодательства. Не вели вообще никаких учетов: кого перевели, куда перевели. Все это должно отражаться в журнале, кого переводят, куда, по чьей команде. Этого учета не было», — заявил Максименко.
По его словам, сейчас в СИЗО пытаются сказать, что это связано с недостаточным количеством сотрудников, ведь там почти 50% нехватка личного состава. «Но это слабое оправдание», — указал замглавы ФСИН.
«На самом деле есть подозрение, что участвовали там и наши сотрудники. Заключенный сам ведь не сможет перейти из одной камеры в другую. Его туда кто-то переводил. Понятно, что это наши сотрудники. Людей бросали непонятно как, непонятно за что, почему — на воспитание, перевоспитание. Самое главное, что там был телефон. Установили, что он был с апреля. Тоже, видимо, предательство сотрудников, которые пронесли. Как минимум нарушения и недобросовестное соблюдение своих обязанностей — это точно», — сообщил Максименко.
«А вот то, что если кто-то чем-то неудобен, вместо того, чтобы все зафиксировать, запротоколировать, взыскание объявить, перевести его в более строгие условия, нет. Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает. Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам», — также уточнил Максименко.
Он назвал ситуацию «совсем нелицеприятной». «Самое мягкое, что можно сказать, что в этом СИЗО бардак. Сплошь и рядом нарушения, сейчас они вскрылись. Нарушений очень много», — добавил Максименко.
Он сообщил, что те материалы, которые собирают сотрудники центрального аппарата, передаются в прокуратуру и следственные органы, «чтобы они разобрались со всем, что там происходило».
«Что касается данных о якобы выбивании из заключенного показаний. Пока это не доказано. Тем более избитый гражданин никаких признательных показаний не давал. Мы пока не установили, чтобы были цели, чтобы этот заключенный себя оговорил или что-то подобное. Такой цели мы пока не установили. На самом деле нет, что из него выбить? Другое дело, что если человек может быть неудобным для каких-то там оперативных работников или сотрудников недобросовестных, вместо того, чтобы работать с заключенным, проще его направить в камеру, чтобы ему там “воспитательную” работу провели», — сообщил Максименко.
Он отметил, что в камерах случаются конфликты и одни заключенные бьют других. «Такое, к сожалению, бывает. С этим, конечно, боремся, весь конфликт там (в “Крестах” — ред.) начался на самом деле из-за пачки сигарет, которую без спроса один заключенный взял у других. Это на самом деле так. Это установлено и подтверждено», — заключил замглавы ФСИН.