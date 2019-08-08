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13:30 (мск), источник: ТАСС

Два человека погибли при взрыве на военном полигоне в Архангельской области

МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще четверо получили травмы различной степени тяжести в результате взрыва реактивного двигателя жидкостной ракеты на полигоне в Архангельской области. Об этом в четверг сообщили в Минобороны России.

Источник: РИА "Новости"

«В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей Минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались. Все пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им оказана необходимая медицинская помощь», — сообщили в ведомстве.

Причиной ЧП стал взрыв жидкостного реактивного двигателя, отметила пресс-служба Минобороны РФ.

«На полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия», — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркнули, что «никаких выбросов вредных веществ в атмосферу не было, радиационный фон в норме».

Как сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов эвакуировать население после инцидента в Северодвинске не потребуется. На место инцидента в воинской части направлена санавиация. Ранее источники ТАСС сообщали, что пожар произошел на судне на территории воинской части под Северодвинском в Архангельской области, пострадали десять человек.

В Архангельской области проверяют информацию о взрыве в воинской части
Во время загрузки произошла ошибка.
13:57 (мск)© Ньюстюб
Взрыв на территории воинской части в Архангельской области
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