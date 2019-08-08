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18Спецоперация по задержанию Алмазбека Атамбаева
16:32 (мск), источник: РИА Новости

Атамбаев сдался силовикам

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев задержан, он сдался силовикам, сообщил член его штаба.

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«После долгих переговоров он решил сдаться, его увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева», — рассказал собеседник агентства.

Ранее спецслужбы предприняли третью попытку штурма дома бывшего главы государства, в результате которой им удалось прорваться на территорию его резиденции.

Накануне вечером киргизские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека, однако тогда его задержать не удалось.

По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».

Обвинения в адрес экс-президента

Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.

В конце июня парламент направил в прокуратуру список обвинений в адрес экс-президента.
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По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.

Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.

Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать экс-президента.

Если суд признает его виновным, политику может грозить пожизненное заключение.

Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.

Как спецназ штурмовал резиденцию Атамбаева. Подробности
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16:28 (мск)© Ньюстюб
Следите за развитием темы В Киргизии произошел штурм резиденции экс-президента
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