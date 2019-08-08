16:32 (мск), источник: РИА Новости
Атамбаев сдался силовикам
МОСКВА, 8 авг — РИА Новости.
«После долгих переговоров он решил сдаться, его увезли в сторону Бишкека. Вместе с ним находятся его советники Фарид Ниязов и Кундуз Жолдубаева», — рассказал собеседник агентства.
Накануне вечером киргизские силовики начали операцию по задержанию Атамбаева в его доме в селе
По последним данным, в ходе операции один боец спецназа погиб, 80 человек пострадали. Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по статьям «Массовые беспорядки» и «Хулиганство».
Обвинения в адрес экс-президента
Алмазбек Атамбаев возглавлял Киргизию с 2011 по 2017 год. Он добровольно передал власть своему преемнику и соратнику Сооронбаю Жээнбекову по итогу выборов.
По версии ведомства, Атамбаев может быть причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева по поддельным медсправкам и другим преступлениям.
Через неделю бывшего главу государства лишили неприкосновенности.
Атамбаев трижды отказался прийти на допрос как свидетель по делу об освобождении Батукаева, проигнорировал все повестки и заявил, что «даже в руки их брать не будет». На вопросы он предложил ответить в письменном виде через адвоката. Правоохранители приняли решение задержать
Сам Атамбаев назвал обвинения «абсурдными» и заявил, что чист перед народом и готов ответить за все свои действия на посту президента.