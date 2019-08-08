Участок Белого моря рядом с местом взрыва на полигоне ВМФ закрыли для судоходства

Администрация морских портов западной Арктики опубликовала прибрежное предупреждение о запрете плавания в акватории Двинского залива.
Ранее 8 августа на полигоне в Архангельской области при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Минобороны России сообщило о двух погибших и шести пострадавших. Ведомство отметило, что выбросов в атмосферу не последовало и радиационный фон остается в норме.
Мэрия Северодвинска сообщила, что после инцидента в городе ненадолго повышался радиационный фон, но затем он нормализовался.
В Роспотребнадзоре «Интерфаксу» заявили, в Северодвинске постоянно работают шесть мониторинговых станций ведомства, замеры проводятся раз в час, угрозы здоровью населения там нет.
По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.
Полигон, на котором это случилось, находится у села Ненокса, которое расположено на побережье, в 40 км от Северодвинска.