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19:03 (мск), источник: Интерфакс

Участок Белого моря рядом с местом взрыва на полигоне ВМФ закрыли для судоходства

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU — Участок Двинской губы Белого моря, рядом с которым на полигоне ВМФ произошел взрыв, закрыли на месяц для свободного плавания. Об этом «Интерфаксу» заявил заместитель капитана морского порта «Архангельск» Сергей Козуб.

Администрация морских портов западной Арктики опубликовала прибрежное предупреждение о запрете плавания в акватории Двинского залива.

Ранее 8 августа на полигоне в Архангельской области при испытаниях жидкостного реактивного двигателя произошел взрыв. Минобороны России сообщило о двух погибших и шести пострадавших. Ведомство отметило, что выбросов в атмосферу не последовало и радиационный фон остается в норме.

Мэрия Северодвинска сообщила, что после инцидента в городе ненадолго повышался радиационный фон, но затем он нормализовался.

В Роспотребнадзоре «Интерфаксу» заявили, в Северодвинске постоянно работают шесть мониторинговых станций ведомства, замеры проводятся раз в час, угрозы здоровью населения там нет.

По словам источника «Ведомостей» в оборонной промышленности, взрыв произошел во время испытаний двигателя корабельной ракеты, состоящей на вооружении ВМФ.

Полигон, на котором это случилось, находится у села Ненокса, которое расположено на побережье, в 40 км от Северодвинска.

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