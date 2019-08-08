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22:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Предупреждение МЧС прервало вещание федеральных каналов более чем на 30 минут

Вещание федеральных каналов в Москве и Подмосковье вечером 8 августа было прервано более чем на 30 минут из-за предупреждения МЧС об усилении ветра, сообщили «Ъ» зрители.

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На продолжительную недоступность федеральных каналов также указали пользователи социальных сетей Facebook и Telegram. По словам одного из зрителей, примерно 50 минут отсутствовал эфир, в том числе, «Первого канала» и каналов ВГТРК, из которых часть времени шло предупреждение о сильном ветре, а другую часть — диктор пояснял, что испытывалась система оповещения граждан.

Сегодня в течение дня проводились работы по врезке сигнала МЧС, но, по-видимому, они не удались, пояснил «Ъ» источник на одном из телеканалов.

«Отсюда странное сообщение о ветре, после которого нарушилась работа всех кабельных вещателей, которые напрямую приминают эфирный сигнал», — пояснил он. Оператором эфирного телевещания выступает Российская телевизионная и радиовещательная сеть (РТРС). Нарушения работы на стороне РТРС зафиксировали и в «Вымпелкоме» (бренд «Билайн»), чьи абоненты также пожаловались на сбой в вещании. «На стороне “Билайн ТВ” все работает корректно, с партнером уже связались», — сообщили «Ъ» в пресс-службе компании. В РТРС отказались от комментариев.

Юлия Тишина, Валерия Лебедева.

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