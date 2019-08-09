Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
18Как создавались шедевры
16:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Медведь поджег полицейскую машину

В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR News.

Источник: Hoopa Fire And Office Of Emergency Services

Инцидент произошел 3 августа. Патрульный ехал на вызов о передозировке наркотиками, когда животное сорвалось с обрыва и упало на служебный транспорт. При падении медведь разбил капот и лобовое стекло машины, из-за чего автомобиль вылетел на обочину, перевернулся и загорелся.

Полицейский успел выбраться из машины и не получил серьезных ранений. Огонь распространился на склон холма, прежде чем его потушила бригада пожарных.

Медведь убежал с места ДТП, его состояние неизвестно.

Читайте также
 Россия вернет Крым при одном условии
Костюм Дженнифер Лопез расстегнулся во время концерта в Москве. Видео
Россия предприняла демарш из-за призыва США к протестам
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Кадыров ответил возмущенным его словами о Шамиле дагестанцам
США похвалили Зеленского за смелость позвонить Путину
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
Спутник НАСА сфотографировал супертайфун Лекима
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Беспросветная нищета и жизнь на могилах: как живут Филиппины
Сбербанк снижает ставки по ипотеке
Как выглядит самый большой город на вечной мерзлоте
В России подскочили цены на жилье
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь