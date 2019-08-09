16:22 (мск), источник: Lenta.Ru
Медведь поджег полицейскую машину
В американском округе Гумбольдт, штат Калифорния, медведь упал на полицейский автомобиль и устроил пожар. Об этом сообщает информационный портал KRCR News.
Инцидент произошел 3 августа. Патрульный ехал на вызов о передозировке наркотиками, когда животное сорвалось с обрыва и упало на служебный транспорт. При падении медведь разбил капот и лобовое стекло машины,
Полицейский успел выбраться из машины и не получил серьезных ранений. Огонь распространился на склон холма, прежде чем его потушила бригада пожарных.
Медведь убежал с места ДТП, его состояние неизвестно.