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17:50 (мск), источник: Интерфакс

Под Ачинском после попадания молнии снова начали взрываться боеприпасы

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU — На военном арсенале под Ачинском (Красноярский край) вновь взрываются снаряды, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

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По его словам, два взрыва произошли из-за попадания молнии.

Как сообщил позднее собеседник агентства, пострадали пять человек, среди них есть военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов. В свою очередь в Ачинской районной больнице уточнили, что травмированы четверо военных, они госпитализированы. Амбулаторно лечится один гражданский.

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Между тем, жителей деревни Каменка Ачинского района вывозят из населенного пункта автобусами. Эту информацию подтвердили в пресс-службе администрации города Ачинска. Там объяснили, что такое решение принято в связи с ухудшением гидрометеоусловий.

5 августа на территории одного из складов воинской части рядом с деревней Каменка загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам, потом последовали взрывы. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 15 км от места ЧП, были эвакуированы или выехали самостоятельно более 16 тыс. человек. На территории Ачинского, Назаровского района и города Ачинск был введен режим ЧС, который уже отменили.

В результате ЧП, по последним данным, один человек погиб, за медпомощью обратились 13 человек.

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