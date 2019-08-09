Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 Летчики вызывают дождь, чтобы потушить пожары «Авиалесоохрана» при помощи самолетов Ан-26 искусственно вызывает дожди
Фоторепортажи
18Как создавались шедевры
18Шарлиз Терон отмечает 44-летие
18:34 (мск), источник: РИА Новости

Число пострадавших при взрыве под Ачинском увеличилось до восьми

КРАСНОЯРСК, 9 авг — РИА Новости. Количество пострадавших при взрыве боеприпасов под Ачинском увеличилось до восьми человек, сообщили РИА Новости в межрайонной ачинской больнице.

Источник: РИА Новости

«Доставлено восемь человек. Четверо госпитализированы, четверо — амбулаторных. Госпитализированные — в состоянии средней тяжести», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что при проведении работ по ликвидации последствий ЧС в Каменке произошел подрыв снаряда, ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль. Медики отмечали, что четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести, один отпущен лечиться амбулаторно, у всех — баротравмы и осколочные ранения.

Пожар со взрывами произошли 5 августа на территории одного из складов воинской части в Ачинском районе на западе Красноярского края. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 километров от места ЧП, были эвакуированы более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар был ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.

12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий
Жители Ачинского района в Красноярском крае вернулись в свои дома
Во время загрузки произошла ошибка.
7 августа© Ньюстюб
Следите за развитием темы Лесные пожары в Сибири. Главное
 Россию могут наказать 'за грубое невмешательство' в германские выборы
В Крыму прокомментировали заявление Эрдогана о статусе полуострова
Почему Борис Ельцин назвал преемником Владимира Путина
Кадыров ответил возмущенным его словами о Шамиле дагестанцам
В Белом море заметили сборщика радиоактивных отходов
Ученые выяснили, как заставить зубы вырасти заново
В Омске на здании появилась капля, «разбивающая» бетон (фото)
Москвичей разочаровал недостаточно мощный ураган
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Как выглядит дом в Москве с собственным причалом и бухтой
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Москвичи стали бояться новостроек
Дети
Принц Джордж и забияка Шарлотта поддержали родителей на регате Сын Кейт Миддлтон примерил капитанскую фуражку, а дочь показала публике язык
Леди
Виторган показал романтичное фото с молодой возлюбленной Звездная пара отдыхает на море в Греции.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь