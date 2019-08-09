Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
 В Россию привезли искусственное мясо Известное на весь мир искусственное мясо привезли в Россию
Фоторепортажи
18Как создавались шедевры
13Смог от лесных пожаров накрыл Сибирь
9 августа, источник: ТАСС

Источник: пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае ликвидирован

ТАСС, 9 августа — Ранее стало известно, что на складе под Ачинском произошли новые взрывы зарядов, в результате чего 10 человек пострадали.

Пожар, возникший в пятницу на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в понедельник произошла серия взрывов, ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.

«Пожар ликвидирован», — сказал собеседник агентства.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Медики сообщают о 10 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.

 Петербург был построен на земле, которая не принадлежала России
Как Ельцин описал Путина в телефонном разговоре с Биллом Клинтоном
Президент США Дональд Трамп ушел в отпуск
Макгрегор объявил себя миллиардером
Эрдогану посоветовали признать Крым российским
Европейцы научатся выявлять жителей Донбасса среди россиян
Кардиохирург развенчал миф о пользе бокала красного вина в день
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
США вернутся к применению цианидных бомб
Здоровье
Опасная любовь: 12 секс-поз, которые вас покалечат Травма случается, когда ее совсем не ждешь.
WOWSale
11 вещей для тех, кто ностальгирует по СССР Подборка, которую вы ждали
Авто
«Лимузин Путина» попал в первое ДТП (фото) В Астрахани произошла авария с участием маршрутного такси и автомобиля Aurus
Кино
30-летняя возлюбленная Петросяна раскритиковала «Юмориста» Татьяна Брухунова поделилась впечатлениями от просмотра дебютной картины Михаила Идова с подписчиками в инстаграме
Недвижимость
Назван главный изъян жилья в культурной столице России
Почему Летний сад остается главным парком Петербурга: фото
Покупателям «криминальных» квартир задумали приплачивать
Дряхлые небоскребы, культ еды и роскошь повсюду: чем поражает Китай
Популярные темы на «Детях»
Нужно ли заставлять ребенка есть 241
Как часто вы покупаете новое из продуктов? 228
Месяц ливней звездных 165
Мои вязалки) 119
Леди
Молодая любовница Виторгана показала идеальную фигуру в бикини Актриса радует поклонников идеальными формами.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь