9 августа, источник: ТАСС
Источник: пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае ликвидирован
ТАСС, 9 августа — Ранее стало известно, что на складе под Ачинском произошли новые взрывы зарядов, в результате чего 10 человек пострадали.
Пожар, возникший в пятницу на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края, где в понедельник произошла серия взрывов, ликвидирован. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона.
«Пожар ликвидирован», — сказал собеседник агентства.
Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе Красноярского края прогремели вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Медики сообщают о 10 пострадавших, четверо из которых госпитализированы.