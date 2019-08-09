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9 августа, источник: ТАСС

Число пострадавших из-за новых взрывов на военном арсенале вблизи Ачинска выросло до 10

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/ — Четверо из них госпитализированы.

Число пострадавших в результате двух новых взрывов на военном арсенале рядом с Ачинском Красноярского края возросло до 10 человек, сообщили ТАСС в медицинских службах.

«Медицинская помощь амбулаторно оказана шести пострадавшим, еще четверо госпитализированы», — сказал собеседник агентства.

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Источник: пожар на складе боеприпасов в Красноярском крае ликвидирован
Отмечается, что жизням пострадавших ничего не угрожает.

«Ни одному пациенту на сегодняшний день ничего не угрожает», — сказали в медучреждении.

Два новых взрыва на военном складе в Ачинском районе Красноярского края произошли вечером в пятницу. Как сообщило Минобороны России, детонацию зарядов вызвало попадание молнии в снаряд, что, как уточнили в администрации региона, произошло в ходе разминирования. Работы по разминированию были приостановлены, жители села Каменка, расположенного поблизости, эвакуированы.

5 августа на этом же военном складе произошел пожар и начались взрывы боеприпасов. В районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места ЧП, было эвакуировано более 16 тыс. человек. 6 августа пожар был полностью ликвидирован, жители стали возвращаться в свои дома. Число пострадавших при ЧП тогда составило 13 человек, один человек погиб.

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