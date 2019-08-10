Число пострадавших при взрыве боеприпаса под Ачинском выросло до 11 человек

«На утро субботы 11 пострадавших, из них четверо госпитализированы… Остальные осмотрены, им оказана необходимая медицинская помощь, и они отпущены домой», — сказала собеседница агентства.
Ранее представитель экстренных служб региона сообщил, что у всех пострадавших — травмы из-за ударной волны.
Новый пожар на военном складе под Ачинском произошел после попадания молнии в стеллаж с боеприпасами.
Крупный пожар со взрывами произошли пятого августа на территории одного из складов войсковой части на западе Красноярского края. В Ачинском районе был введен режим ЧС, из населенных пунктов в радиусе 20 километров от места ЧП эвакуировали более 16 тысяч человек. Шестого августа пожар ликвидировали, жители стали возвращаться в свои дома.
Больше всего пострадала Каменка, где были выбиты окна, повреждены крыши и двери — как в многоквартирных домах, так и частной застройке.