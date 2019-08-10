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16:18 (мск), источник: РИА Новости

В Росатоме рассказали подробности взрыва на полигоне под Архангельском

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Несколько сотрудников Росатома после взрыва ракеты на полигоне под Архангельском были отброшены в море, была надежда найти их живыми, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Росатома.

Источник: РИА Новости

«После взрыва несколько сотрудников были отброшены в море, и была надежда найти их живыми. Поиски продолжались до тех пор, пока оставалась надежда найти выживших. Только после этого было заявлено о гибели пяти сотрудников Росатома, которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты», — отметили в пресс-службе.

В четверг на полигоне Минобороны России в Архангельской области при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв с возгоранием. МО РФ сообщало, что погибли два человека. Позднее Росатом проинформировал о гибели пяти своих сотрудников при происшествии во время испытания жидкостной реактивной двигательной установки. И военное ведомство, и местные власти заявили, что радиационный фон в норме.

В пятницу власти региона заявили, что после ЧП проведен комплекс исследований и сделан вывод, что в прилегающих к месту инцидента районах нет превышения нормального радиационного фона.

При взрыве на полигоне в Архангельской области погибли пять человек
Во время загрузки произошла ошибка.
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