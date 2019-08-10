16:40 (мск), источник: Интерфакс
В «Росатоме» объяснили взрыв на полигоне в Архангельской области стечением обстоятельств
Москва. 10 августа. INTERFAX.RU — Взрыв на военном полигоне в Архангельской области произошел
Там констатировали, что к трагедии привело стечение обстоятельств, которое нередко происходит при испытаниях новых технологий.
Чрезвычайное происшествие произошло во время испытания ракеты на морской платформе. После завершения испытаний произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией.
В результате ЧП погибли пятеро сотрудников «Росатома», которые занимались работами, связанными с радиоизотопным источником питания, который находился в составе ракеты, и двое представителей Минобороны РФ. Ранения получили еще шесть человек.
Взрыв реактивной двигательной установки на полигоне в Архангельской области произошел 8 августа. Источники сообщили «Интерфаксу», что инцидент произошел в Ненокском административном округе. Там расположен испытательный полигон ВМФ России.
После ЧП участок Белого моря рядом с местом взрыва на месяц закрыли для судоходства.
По данным Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки на 10 августа, радиационная обстановка в Северодвинске находится в пределах нормы.
В свою очередь председатель правления экологического правозащитного центра «Беллона» (Санкт-Петербург) Александр Никитин заявил «Интерфаксу», что взрыв реактивной двигательной установки носил локальный характер и местному населению не стоит опасаться радиационной угрозы.