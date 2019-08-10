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22:32 (мск), источник: ТАСС

Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел

МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ — По имеющимся данным, пострадавших нет.

Электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовиком «Газель» на 42-м км МКАД и сгорел. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Грузовик и легковой электромобиль Tesla столкнулись на внутренней стороне 42-го км МКАД. В результате происшествия Tesla загорелась и выгорела полностью», — рассказал собеседник агентства. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.

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