22:32 (мск), источник: ТАСС
Источник: электромобиль Tesla попал в ДТП на МКАД и сгорел
МОСКВА, 10 августа. /ТАСС/ — По имеющимся данным, пострадавших нет.
Электромобиль марки Tesla столкнулся с грузовиком «Газель» на 42-м км МКАД и сгорел. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
«Грузовик и легковой электромобиль Tesla столкнулись на внутренней стороне 42-го км МКАД. В результате происшествия Tesla загорелась и выгорела полностью», — рассказал собеседник агентства. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал.