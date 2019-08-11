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01:01 (мск), источник: Lenta.Ru

Стало известно о роли автопилота Tesla в аварии на МКАД

Электромобиль Tesla двигался по МКАД на автопилоте и врезался в эвакуатор «ГАЗель». Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время загрузки произошла ошибка.

Система автоматического управления не распознала другую машину, в связи с чем автомобиль на большой скорости врезался в нее и загорелся. До этого водитель «семерки» сообщил о поломке и вызвал эвакуатор на трассу.

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В электромобиле Tesla находился 41-летний глава компании «Арикапитал» Алексей Третьяков с двумя детьми. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, он находится в реанимации. У него диагностировали перелом ноги и ушиб грудной клетки.

Детей осматривают врачи: у них обнаружили сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму. Все пассажиры были пристегнуты ремнями безопасности.

10 августа около 21:00 произошла авария на 40-м километре МКАД с участием Tesla и эвакуатора «ГАЗель». После столкновения электромобиль загорелся.

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