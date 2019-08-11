09:14 (мск), источник: ТАСС
Пострадавшими от паводка в Иркутской области признаны 45 тыс. человек
ИРКУТСК, 11 августа. /ТАСС/ — Компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества получили 23 тыс. человек.
Общее количество пострадавших от паводков в Иркутской области составило 45 тыс. человек. Об этом сообщил в воскресенье журналистам губернатор региона Сергей Левченко.
У нас огромное количество дел находилось в судах, и такого количества судебных решений не было никогда. Практически 4 тыс. дел в судах дает ежедневную прибавку по количеству пострадавших. Сегодня ими признано 45 тыс. человек.
По его словам, 23 тыс. человек уже получили компенсации в размере 50 тыс. рублей за частичную утрату имущества, по 100 тыс. рублей — за полную.
«Еще порядка 200 дел находится в судах. Мы должны были вчера закончить выплаты по материальному ущербу и по материальной помощи. Работа выполнена в срок, несмотря на то, что было второе наводнение», — подчеркнул губернатор.
«Порядка 450 домов только по Тулуну — наиболее пострадавшему — восстановлению не подлежат», — сказал Левченко.
Он также напомнил, что до 15 августа региональные власти должны сформировать перечень социальных, инфраструктурных и других объектов, которые были разрушены или повреждены, подчеркнув, что этот перечень будет готов, несмотря на вторую волну паводка, которая пришла в регион в конце июля.