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09:36 (мск), источник: ТАСС

Горение на военных складах в Красноярском крае ликвидировали

АЧИНСК /Красноярский край/, 11 августа. /ТАСС/ — Глава ГУ МЧС по Красноярскому краю отметил, что работы по разминированию отрезка железной дороги, которая проходит рядом со складами, уже завершились.

Источник: РИА "Новости"

Возгорание на военных складах под городом Ачинск, которое возникло после взрывов боеприпасов, ликвидировали. Об этом в воскресенье сообщил журналистам глава ГУ МЧС по Красноярскому краю Игорь Лисин.

«Горение там ликвидировано, просто проводятся работы, убеждаются в полной безопасности», — сказал Лисин.

Он добавил, что работы по разминированию отрезка железной дороги, которая проходит рядом со складами, уже завершены.

«Возможность такая [движения поездов] есть», — отметил руководитель главка.

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Ранее сообщалось, что из-за взрывов на складах четыре поезда 10 и 11 августа будут пущены в объезд опасного участка. Из-за этого поезд № 67 Абакан — Москва прибыл в субботу на станцию Новосибирск-Главный с почти 15-часовым опозданием. Пресс-служба Красноярской железной дороги в субботу сообщила, что пути и контактная линия, поврежденные взрывами, восстановлены.

В первый раз взрывы и пожар произошли на складе в Ачинском районе 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб. Из населенных пунктов, расположенных в радиусе 20 км от места происшествия, эвакуировали более 16 тыс. человек.

Новые взрывы на военном складе в Ачинском районе прогремели вечером 9 августа. По данным Минобороны, детонацию зарядов вызвало попадание молнии, что произошло, по сведениям администрации региона, при разминировании. По последним данным, пострадали 12 человек из поселка Каменка, четверо из них госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

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