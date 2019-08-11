Из психбольницы под Волгоградом сбежали двое осужденных

По его словам, побег произошел рано утром в воскресенье из психиатрической больницы в селе Ложки Калачевского района. Два мужчины 30 и 31 года, находящиеся на принудительном лечении, сбежали из палаты через окно, отогнув решетку.
«Через оконный проем путем отжатия решетки второго этажа здания самовольно покинули палату ГБУЗ «Волгоградская областная психиатрическая больница № 1», — сообщил Корнаухов.
По словам представителя ГУМВД, один из сбежавших осужден за убийство в 2004 году, второй — в 2011-м за угон машины и грабеж, оба отбывали наказание в колонии города Камышин Волгоградской области. На очередном обследовании в психбольнице их признали опасными и поместили в стационар: одного в прошлом октябре, второго — в минувшем январе.