Приехавшие в лагерь дети из подтопленных российских городов ужаснулись условиям

Причиной тому стали условия, которые поразили не только школьников, но и учителей, сопровождавших группу. По приезде их встретили обшарпанные стены, сломанная мебель, холодный душ и шторки вместо дверей. Отдыхающие утверждают, что требованиям Роспотребнадзора не соответствует и питание. «Мне родители написали: «Вы нас, Людмила Анатольевна, везли в «Лесную сказку», а привезли в «лесной ад»», — рассказала сопровождающий воспитатель Людмила Булавина.
На оздоровительный отдых в Рязанскую область уехали 179 школьников из пострадавшей от наводнения Иркутской области.
Сильный паводок произошел в Иркутской области в конце июня. Наводнение было вызвано сильными дождями и подъемом уровня рек. Спустя месяц ситуация в регионе снова ухудшилась. 28 июля уровень воды в реке Ия в Тулунском районе превысил критическую отметку в 700 сантиметров. Пострадавшими от наводнения признаны около 45 тысяч человек.
В зоне подтопления оказались около 11 тысяч жилых домов в 107 населенных пунктах. Большая часть из них не подлежит восстановлению. Ущерб оценили в 29 миллиардов рублей.