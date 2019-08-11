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20:41 (мск), источник: Интерфакс

В Волгоградской области поймали сбежавших из психбольницы судимых пациентов

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Полиция в Волгоградской области задержала двух сбежавших пациентов психбольницы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону в воскресенье.

«Днем, в результате проведения спецоперации, полицейские за хутором Ляпичев Калачевского района задержали двоих самовольно покинувших психиатрическую больницу ранее судимых мужчин», — сказали в ведомстве.

Беглецы направлялись к железнодорожной станции. За период отсутствия в психбольнице они противоправных действий не совершили и уже возвращены в медучреждение, отметили в пресс-службе.

Ранее медперсонал Волгоградской областной психиатрической больницы сообщил в полицию, что через оконный проем второго этажа, отжав решетку, двое пациентов, находящиеся на принудительном лечении, самовольно покинули палату.

Один из пациентов был ранее судим за убийство, а второй — за грабеж и угон автомобиля. На принудительное лечение в психбольницу были отправлены по решению суда.

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