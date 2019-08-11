20:41 (мск), источник: Интерфакс
В Волгоградской области поймали сбежавших из психбольницы судимых пациентов
Москва. 11 августа. INTERFAX.RU — Полиция в Волгоградской области задержала двух сбежавших пациентов психбольницы, сообщает
«Днем, в результате проведения спецоперации, полицейские за хутором Ляпичев Калачевского района задержали двоих самовольно покинувших психиатрическую больницу ранее судимых мужчин», — сказали в ведомстве.
Беглецы направлялись к железнодорожной станции. За период отсутствия в психбольнице они противоправных действий не совершили и уже возвращены в медучреждение, отметили в
Ранее медперсонал Волгоградской областной психиатрической больницы сообщил в полицию, что через оконный проем второго этажа, отжав решетку, двое пациентов, находящиеся на принудительном лечении, самовольно покинули палату.
Один из пациентов был ранее судим за убийство, а второй — за грабеж и угон автомобиля. На принудительное лечение в психбольницу были отправлены по решению суда.